Над бизнесом нависла угроза «двойного лицензирования»

Законопроект «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» (№0934) может ввести «двойное лицензирование» спирта, алкогольных и табачных изделий.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Роман Насиров (фракция Блока П. Порошенко) в официальном письме на имя главы Верховной Рады Владимира Гройсмана, а также главам фракций, которые входят в парламентское большинство, сообщает «Обозреватель».

Как сообщает издание, в ближайшее время в парламенте будет рассматриваться законопроект №0934, который предлагает расширить полномочия органа по лицензированию, а также распространить действие данного документа на производство и торговлю спиртом, алкогольными и табачными изделиями.

Как считает издание «Обозреватель», законопроект №0934 может превратить лицензирующий орган в новую Тендерную палату, что приведет к существенному увеличению затрат украинского бизнеса.

Данный законопроект был разработан народными депутатами предыдущего созыва, в частности Владиславом Лукьяновым, Игорем Шаровым (оба – фракция Партии регионов) и Сергеем Баландиным (фракция КПУ), и повторно внесен в Верховную Раду нового созыва.

По мнению главы налогового комитета Романа Насирова, данный законопроект может серьезно дестабилизировать рынок подакцизных товаров. Он напомнил, что в Украине уже не первый год действует Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», который четко регулирует все вопросы производства и оборота спирта, алкогольных и табачных изделий.

"Данным законом уже обозначен четкий и прозрачный порядок выдачи, приостановления и аннулирования лицензий на производство, оптовую и розничную торговлю, импорт и экспорт спирта, алкогольных напитков и табачных изделий", - напомнил в своем письме глава Комитета по налоговой и таможенной политике Роман Насиров.

По мнению народного депутата, внедрение «двойного лицензирования» подакцизной продукции приведет к законодательной путанице – когда нормы действующего закона будут противоречить нормам законопроекта №0934. Это, в свою очередь, «нарушит уже устоявшуюся систему регулирования производства и оборота спирта, алкогольных и табачных изделий».

Более того, как заметил народный депутат, если идти четко «по букве» нового законопроекта, получается, что производство и торговля спиртом, алкогольными и табачными изделиями попадают под предложенную авторами законопроекта единую стоимость лицензии – которая составляет лишь одну минимальную зарплату (на данный момент, 1218 грн). Для сравнения, на данный момент, стоимость одной лицензии на оптовую торговлю спиртом, алкоголем и табаком составляет 500 000 грн в год.