Гранты покроют расходы на энергоаудит, проектную документацию, материалы, оборудование и строительные работы.

Фонд энергоэффективности утвердил свою грантовую политику, о чем сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, решение было принято по результатам заседания Координационного совета доноров Фонда энергоэффективности и Мультидонорского трастового фонда, специально созданного Евросоюзом и правительством Германии для поддержки реформы энергоэффективности в Украине.

По словам Зубко, утверждение грантовой политики является одним из ключевых вопросов работы Фонда энергоэффективности.

"Совместно со всеми нашими международными партнерами было определено, что для первых 300 проектов рекомендуемый размер гранта составит: для пакета А ("легкий") - 40%, для пакета Б ("комплексный") - 50%. А также дополнительно плюс 20% для ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов - УНИАН), в которых проживает более 50% субсидиантов. Средства на счета ОСМД, которые будут внедрять энергоэффективные мероприятия, в соответствии с программами фонда и грантового соглашения, будут поступать в расчете 50 на 50 из Фонда энергоэффективности и Мультидонорского трастового фонда", - цитирует Зубко пресс-служба.

Как сказано в сообщении, грант будет покрывать расходы на энергоаудит, проектную документацию, материалы, оборудование и стоимость работ в процентах согласно грантовой политике.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины. Часть средств для работы Фонда предоставляется международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В конце марта 2018 года Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, общий бюджет Фонда энергоэффективности в 2019 году составит около 14 миллиардов гривень.