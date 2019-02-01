Соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговли вступило в силу

Создана ЗСТ охватит страны, в которых проживают 635 миллионов людей.

Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Европейским Союзом и Японией вступило в силу.

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Подписанный в 2018 году документ вступил в силу в пятницу, 1 февраля, сообщает “Немецкая волна”.

Соглашением, которое предусматривает отмену пошлин и других торговых барьеров, создается крупнейшая в мире ЗСТ, которая объединит рынки с 635-миллионным населением. По замыслу инициаторов, новая зона свободной торговли призвана оживить экономический рост как в ЕС, так и в Японии.

Ожидается, что благодаря ЗСТ европейские компании смогут ежегодно сэкономить около одного миллиарда евро только в результате отмены ввозных пошлин.

Япония - третья в мире экономика после США и Китая, поэтому она очень привлекательна как рынок сбыта для европейских экспортеров. От отмены пошлин выиграют, в частности, европейские производители продуктов питания.

В то же время японские компании заинтересованы в гарантированном соглашением снижении европейских таможенных ставок для промышленной продукции, прежде всего автомобилей. До сих пор произведенные в Японии автомобили облагались в ЕС 10-процентной ввозной пошлиной. Для коммерческих транспортных средств ставки ввозных пошлин в ЕС варьировались от 10 до 22 процентов.

Совместно на ЕС и Японию приходится около трети мирового ВВП.