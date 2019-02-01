Еврокомиссия ввела трехлетние квоты на украинскую стальную продукцию

Квоты на импорт стальной продукции начинают действовать со 2 февраля и продлятся до лета 2021 года.

Европейская комиссия ввела защитные меры в отношении импорта металлопродукции в Европейский Союз на период до 30 июня 2021 года, причем в перечне есть четырнадцать наименований стальной продукции украинского производства.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, квоты на импорт стальной продукции начинают действовать со 2 февраля, а после их исчерпания будет применяться пошлина в размере 25%.

В министерстве отметили, что под действие защитных мер подпадает 26 категорий товаров металлургической отрасли, а товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам.

Согласно сообщению, Минэкономразвития добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям.

"В рамках этих квот Украина будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Индивидуальные квоты Украины соответствуют историческим объемам поставок, учитывая при этом рост спроса в странах ЕС. По двум товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и горячекатаный плоский прокат)", - сказано в сообщении.

По оценкам Минэкономразвития, сейчас, учитывая применение защитных мер Европейским Союзом в такой форме, по значительному числу категорий товаров не ожидается большого негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС.

"Так, применение предварительных мер (с 19 июля 2018 года по 1 февраля 2019 года) почти не повлияло на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС. Украинская металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок", - сказано в сообщении.

Кроме вышеуказанных категорий "горячекатаный плоский прокат" и "трубы для газопроводов", квоты установили для украинских профильных секций, холоднокатаного плоского проката, толстого листового проката, прутков, нержавеющей арматуры и легких секций, катанки из нелегированной и легированной стали, уголков и специальных профилей, железнодорожных материалов.

Также квоты установлены для бесшовных нержавеющих труб, других бесшовных труб, нелегированных и других легированных холодным способом брусков, нелегированной проволоки.