Охранное предприятие призвало Раду внести изменения в законодательство в сфере соцзащиты инвалидов

Для всех предприятий законодательно установлен норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который составляет 4% от общего количества работающих.

Специализирующаяся на охране топливно-энергетического комплекса Украины компания «Секьюрайти» призвала депутатов внести изменения в действующее законодательство в сфере социальной защиты лиц с ограниченными физическими возможностями в части их трудоустройства на объекты повышенной опасности с целью предотвращения трагических случаев на объектах критической инфраструктуры.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель директора «Секьюрайти» Петр Федорченко, в Украине уже несколько лет активно внедряется политика социальной поддержки лиц с инвалидностью, в частности, для всех предприятий законодательно установлен норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который составляет 4% от общего количества работающих. При этом для тех, кто не выполняет данную норму, предусмотрены большие суммы штрафных санкций.

«Этот лед нужно растопить и внести изменения в закон Украины об основах социальной защиты инвалидов, потому что этот законодательный тупик никому не нужен, но необходимы изменения в статью 19 этого закона, тогда это будут цивилизованные рыночные условия для осуществления охранной деятельности и другой деятельности», - сказал Федорченко.

В то же время, по его словам, закон об охранной деятельности предъявляет высокие требования к физическому состоянию лиц, задействованных в охране объектов, в частности, объектов критической инфраструктуры, таких как железнодорожный транспорт, объекты энергетического комплекса. Поэтому такая важная государственная инициатива, как социальная защищенность инвалидов, не может быть применена на практике, потому что это не только противоречит другим законам, но и может стать просто опасной для общества и привести к трагическим последствиям.

По словам Федорченко, на охранном предприятии работает 1180 человек, из которых согласно действующему законодательству в компании должны работать 14 лиц с ограниченными физическими возможностями, при этом на предприятии «Секьюрайти» работает 45 человек с инвалидностью.

«То есть мы перевыполнили этот норматив» - отметил он.

Тем не менее, по его словам, в 2016 году во время проверки «Секьюрайти» главным управлением Гоструда Киевской области руководству предприятия были предъявлены некоторые претензии о нарушениях прав инвалидов, с частью из которых предприятие согласилось и уплатило штраф. В частности, это непредоставление Гоструда годового отчета по трудоустройству инвалидов.

«Еще одна претензия – это нарушение требования об основах социальной защищенности инвалидов, в частности норматива рабочих мест, на базе чего нам выставили штраф в размере 2,144 млн грн. Сумма серьезная, но мы считаем ее нелогичной и незаконной, мы подали иск в Окружной административный суд, и 26 июля 2016 года суд вынес решение удовлетворить наш иск, однако Киевское городское отделение Фонда соцзащиты в 2016 году обратилось в тот же админсуд с иском о взыскании с нас этих санкций. Этот же суд затем принял решение об удовлетворении этого иска, не отменив предыдущего решения. Как такое может быть? Я не знаю?» - отметил Федорченко.

Присутствующий на пресс-конференции первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук заявил, что со своей стороны готов оказать законодательную поддержку для решения данного вопроса.

«Проблема очень серьезная, я буду делать отчет по сегодняшней встрече, я это вынесу на комитет перед своими коллегами, и будем над этим работать обязательно. Если понадобятся изменения в законодательство, то будем их инициировать», - сказал депутат.