Чиновник Госгеокадастра погорел на взятке

Должностному лицу Госгеокадастра объявлено о подозрении в получении взятки в размере 10,5 тыс. долл.

Прокуратура объявила о подозрении заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области в получении взятки в размере 10 тыс. 500 долл. США.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области. Чиновника задержали «на горячем» при получении 10500 долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельным участкам в пределах Кодаковского сельского совета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд", - говорится в сообщении.

Так, действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

В настоящее время по ходатайству прокурора постановлением Печерского райсуда. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, он отстранен от занимаемой должности.