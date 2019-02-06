''Не останется тех, кто будет работать'': бизнес призвал власть помочь вернуть заробитчан

Если государство не изменит правила игры для бизнеса, то украинцы и дальше будут массово мигрировать за границу.

Такое мнение высказал главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, пишет Обозреватель.

По его словам, во всем мире нет примеров экономического роста стран при падении численности населения.

“Когда Министерство иностранных дел заявляет, что ежемесячно 100 тысяч наших людей выезжают за границу - это катастрофа. И если страна на это реагировать не будет, то не останется никого, кто будет работать за станком, кто будет производить комбайны, самолеты, вертолеты... Все эти люди будут работать за рубежом на другую экономику”, - считает Олейник.

При этом, по мнению предпринимателя, украинские заробитчане создают огромный капитал за границей. Если брать официальные данные, то лишь за прошлый год трудовые мигранты перечисли 11 миллиардов гривен. Это колоссальные деньги и потенциал. Именно поэтому страна должна предоставить механизм, который поможет бизнесу вернуть этих людей.

Отмечается также, что в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.