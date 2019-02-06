В Киеве рядом с "Дворцом Украина" возле линии метро хотят построить 100-метровую высотку

Участки, где планируется застройка, находятся непосредственно у входа на станцию метро "Дворец Украина".

Департамент градостроительства КГГА в июне 2018 года предоставил ООО "Укржитлобуд" градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования многофункционального комплекса возле "Дворца Украина".

Как пишет издание "Наши гроши", согласно этому документу, новое строительство планируется на двух участках - 0,64 га и 0,21 га по ул. Большая Васильковская, 107-109.

Первый принадлежит "Укржилбуду" на правах частной собственности, а второй фирма арендует у города. Отметим, что эти участки находятся непосредственно у входа на станцию метро "Дворец Украина".

Целевое назначение этих участков, указанное в ГУО, - для строительства гостинично-офисного комплекса с объектами обслуживания и гостевым паркингом.

"Отметим, что в последнее время в Киеве встречались случаи строительства жилья под видом отеля. Если говорить об участках "Укржитлобуда", то, согласно с Генпланом, - это территория общественных зданий и сооружений, где строительство жилья запрещено", - пишут "Наши гроши".

Планируемая высота здания - около 100 метров. Стоит отметить, что участок, на котором запланирована высотка, входит в Центральный исторический ареал Киева, где запрещено строительство выше 27 метров.

"Учредителями ООО "Укржитлобуд" с 2018 года является АО "ЗНВКИФ "Генезис" (30%), АО "ЗНВКИФ "Мэдисон" (30%) и ООО "КУА "Система Капитального Инвестирования" (40%). Основным владельцем последнего является кипрская компания "Валдез Лимитед" (Valdeze Limited), учредителем которой указан Ангелики Пантси", - пишет издание.

Также отмечается, что фонды "Генезис" и "Мэдисон" находятся в управлении ООО "КУА "Гарантия", единственным владельцем которого с октября 2018 года является Вадим Столар.

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Директором ООО "Укржитлобуд" является Роман Гладуняк. Это бывший руководитель Главного управления контроля за благоустройством КГГА во времена мэра Леонида Черновецкого. Как сообщали "Наши деньги", Гладуняк является фигурантом уголовного производства о незаконной достройке верхний этажей (8 квартир) в 4-этажном здании в Киеве по ул. Паньковской, 25.

В 2010-2012 гг. Вадим Столар был народным депутатом от Партии регионов. После 2014 года его стали называть "серым кардиналом" столицы. В 2017 году журналисты "Схем" зафиксировали совместный полет Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", застройщиком Максимом Микитасем.

В прошлом году поздравить Столара с днем рождения в Монте-Карло прилетели заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, нардеп от "Партии Видродження" Виталий Хомутынник и беспартийный Вячеслав Константиновский, сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий и другие.