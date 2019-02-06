Комитет по развитию бизнеса АНПУ возглавил Максим Шкиль

Задачей Комитета станет содействие развитию бизнес-среды в Украине, налаживание эффективного взаимодействия бизнеса и власти для оптимального сочетания их интересов в контексте "сильный бизнес - сильное государство.

Владелец "Первой логистической компании" и дилерского центра "Ауди Центр Одесса Юг" Максим Шкиль возглавил Комитет по развитию предпринимательской деятельности Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации на своей странице в Facebook.

"Задачей Комитета станет содействие развитию бизнес-среды в Украине, налаживание эффективного взаимодействия бизнеса и власти для оптимального сочетания их интересов в контексте "сильный бизнес - сильное государство", - сказано в сообщении.

Также, по данным Ассоциации, деятельность комитета будет направлена на содействие развитию малого предпринимательства, системы его консультативной и информационной поддержки. Комитет будет проводить работу направленную на становление, развитие и сотрудничество малых и средних предприятий, расширение сферы их деятельности, определение актуальных вопросов или насущных проблем членов Ассоциации.

По словам Максима Шкиля, на новой должности своей задачей он видит развитие эффективного взаимодействия между предпринимателями и органами власти. "Мы должны стимулировать увеличение числа успешных бизнесов, их легальную работу, рост количества рабочих мест и добавленной стоимости, которую они генерируют. Ведь без сильного бизнеса не будет налоговых поступлений, достаточных для выполнения своих функций государством. Поэтому наша задача также напоминать о взаимной выгоде наличия успешного бизнеса и для самих предпринимателей, и для органов власти", - сказал Шкиль в комментарии агентству.

Напомним, Максим Шкиль является учредителем "Первой логистической компании", "Audi Центр Одесса Юг", а также группы компаний по производству щебневой продукции, асфальтобетона и строительства дорог.

Финансовый оборот группы компаний: 3 миллиарда гривень.

Украинский бизнесмен создал около 1000 рабочих мест.

За 2018 год предприятия Максима Шкиля уплатили налогов в бюджет более 120 миллионов гривень.