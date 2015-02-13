Суд снова перенес заседание по делу о выносе бойцами "Альфы" денег из киевского банка

Как сообщают "Українські новини", 12 февраля суд перенес заседание из-за отсутствия материалов по уголовному делу, которые силовики своевременно не предоставили суду.

Представители СБУ снова на заседание не явились. А представитель прокуратуры выступил с ходатайством о запрете его фото-видео и другой фиксации представителями СМИ, которое было удовлетворено судом.

В ходе заседания представители банка "Альянс" повторили озвученные ранее претензии к следователям СБУ и "Альфе". По их словам, деятельность фигурантов расследования о конвертации денег, которое ведет СБУ, не может пересекаться с работой их отделения, открытого лишь в июле 2014 года. Среди названных следствием десятков физических и юридических лиц лишь четверо открывали свои счета в банке, и движение средств по этим счетам не производилось. А суд в постановлении на проведение обыска прямо запретил следователям изымать деньги и другие материальные средства кроме документов и компьютерного оборудования.

В то же время, проводившие обыск "Альфовцы" изъяли из депозитных ячеек личные средства клиентов банка, даже не уточняя, какая ячейка кому принадлежит. Во время изъятия не составлялся перечень изымаемых документов и не переписывались номера вынесенных из банка купюр. А обыск, в том числе - вскрытие депозитных ячеек, проводились без понятых и сотрудников банка. "Следователь даже не смог пояснить, почему были уничтожены видеокамеры и почему не велась видеофиксация обыска", - возмутились адвокаты банка. Также они сообщили, что сейчас прокуратура города Киева осуществляет расследование этих обстоятельств.

Один из пострадавших - владелец депозитной ячейки Сергей Нузброх, который не имеет отношения к расследованию СБУ, но из ячейки которого пропали деньги Еврейской общины Донбасса, заявил: "Мою семью, моих друзей - беженцев из Донбасса просто ограбили. Я требую восстановить гарантированные Конституцией права, а именно - право на частную собственность и право на справедливый суд. Если так, как в этом деле, будут нарушаться права каждого рядового гражданина, мы дождемся того, что война придет и сюда".

В свою очередь представитель прокуратуры заявил, что все необходимые обстоятельства находятся в материалах уголовного дела, а деньги были изъяты и находятся под арестом, "согласно письму начальника Главного управления СБУ". При этом представитель прокуратуры не смог ответить на вопросы судей - "Какое отношение к делу имеет гражданин Нузброх?" и "Какие именно изъятые материалы кому принадлежали?".

В итоге, судьи были вынуждены прервать рассмотрение процесса. "Мы не можем проверить доводы прокуратуры, поскольку к нам так и не поступили материалы уголовного производства", - заявил председательствующий в судейской коллегии судья Валерий Лашевич.

Прокуратуру города Киева обязали предоставить суду все необходимые материалы до 16 февраля. Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля.

При этом, решение судьи Печерского райсуда Андрея Мельника, который позволил следователям СБУ "взять под арест" вынесенные деньги вкладчиков банка, пока остается в силе.

По информации "Українських новин", также 12 февраля должна была рассматриваться жалоба пострадавших по этому же делу Александра Немчинова и Константина Ткачова, которые во время обыска пришли с деньгами в банк и которые у них изъяли. Как пояснил судья Лашевич, рассмотрение не состоялось "из-за неявки жалобщиков в суд", и перенес заседание суда на 18 февраля. В то же время, как стало известно "Українським новинам" от родственников пострадавших, они оба непосредственно перед заседанием были увезены прямо из здания суда в неизвестном направлении людьми, представившимися "сотрудниками СБУ".

Напомним, Еврейская община Донбасса обвинила спецподразделение СБУ "Альфа" в похищении их денег, которые находились на хранении в депозитной ячейке банка "Альянс".

В частности, 10 декабря следователь по особо важным делам Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Алексеенко обратился в Печерский райсуд столицы с просьбой позволить провести обыск в нежилом помещении по улице Прорезной, 8, где находится отделение ПАО "Банк Альянс". Получив разрешение на обыск, выемку бумаг и оборудования, но с четко оговоренным запретом на выемку денег и других материальных ценностей, 22 декабря 2014 года в банк за документами явилось спецподразделение СБУ "Альфа", в полной боевой экипировке и с автоматическим оружием. При этом были вскрыты депозитные ячейки граждан, которые не являются фигурантами дела, и изъяты содержащиеся в них деньги и ценности.

При этом 27 января 2014 года судья Печерского райсуда Мельник разрешил СБУ наложить арест на все изъятые материальные ценности.

В одной из депозитных ячеек, арендованной членом попечительского совета Еврейской общины Донбасса Нузброхом, содержались средства Еврейской общины Донбасса, вывезенные членами общины из зоны боевых действий и переданные на сохранение.

Позже стало известно, что проводившие обыск сотрудники "Альфы" также забрали деньги у двух клиентов банка, зашедших во время обыска в здание, чтобы, как они утверждают, положить деньги на свои счета.