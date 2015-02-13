Депутаты освободили от НДС украинские книги

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно подготовки, изготовления, распространения книг и периодических изданий печатных средств массовой информации отечественного производства)» (№1833).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 307, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается в Налоговом кодексе Украины внести изменения в пункт 197.1.25 статьи 197 ("Операции, освобожденные от налогообложения"), отнеся к таким операциям поставку (подписку) и доставку периодических изданий печатных средств массовой информации (кроме изданий эротичного характера) отечественного производства, подготовку (литературное, научное и техническое редактирование, корректирование, дизайн и верстка), изготовления (печать на бумаге или запись на электронном носителе), распространение книг, в том числе электронного контента (кроме изданий эротичного характера) отечественного производства, ученических тетрадей, учебников и учебных пособий, словарей украинско-иностранного или иностранно-украинского языка отечественного производства на таможенной территории Украины.