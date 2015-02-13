Абромавичус хочет назначить своим советником бывшего вице-премьера Словакии

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус

планирует в понедельник назначить своим советником бывшего вице-премьер-министра Словакии Ивана Миклоша.

Об этом министр сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Своим главным советником я назначаю в понедельник Ивана Миклоша, бывшего вице-премьера Словакии, который в том числе будет помогать нам», - сказал Абромавичус.

По словам министра, задачей нового советника будет консультирование по вопросам экономического развития, промышленности и ведения бизнеса.

Читайте такжеМинистр Абромавичус нашел плюсы в падении гривниКак сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров назначил Руслана Коржа заместителем министра экономического развития и торговли, поручив ему курировать вопросы управления государственной собственностью и промышленной политикой.

Как подчеркнули в министерстве, новоназначенный чиновник имеет большой опыт разработки стратегии развития и реформирования крупных компаний в разных секторах экономики (в сфере инфраструктурных проектов, авиаиндустрии, транспорта и промышленного производства), в Украине, США, Канаде и Великобритании.