Кабмин объявил конкурс на пост главы Госгеонедр

Документы на участие в конкурсе принимаются до 18:00 25 февраля.

Кабинет министров Украины объявил конкурс на занятие вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр Украины.

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Согласно опубликованному на сайте правительства распоряжению, документы для участия в конкурсе принимаются до 18:00 25 февраля.

Отмечается, что оклад главы госслужбы составит 18 тысяч гривень плюс надбавки и дополнительные стимулирующие выплаты, предусмотренные законом.

Согласно распоряжению, глава Госгеонедр назначается на 5 лет с правом повторного назначения на еще один срок или дальнейшего перевода по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на равнозначную или нижестоящую должность в другой государственный орган.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы не смогла выбрать победителя на должность главы Госгеонедр. Конкурс должен был состояться еще 16 мая, однако комиссия его перенесла из-за отсутствия кворума.

18 мая 2017 года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка. До этого должность и.о. председателя ведомства занимал Николай Бояркин.