СМИ: "Смарт холдинг" сфальсифицировал документы Амстора

Как сообщает Укррудпром, из заключения эксперта видно, что были сфальсифицированы протокол общего собрания участников ООО “Амстор Трейд” от 29 декабря 2014 года, доверенность компании “Мирамилис” (владелец 100% уставного капитала ООО “Амстор Трейд”), а также договоры купли-продажи корпоративных прав.

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Заключение эксперта приобщено к материалам уголовного производства о подделке документов и незаконном завладении корпоративными правами ООО “Амстор Трейд”, отмечает Укррудпром.

Издание пишет, что на документах были подделаны подпись директора ООО Дениса Дудкина, а также оттиски печатей ООО “Амстор Трейд и "Мирамилис ЛТД”.

В протокол были внесены неправдивые данные о том, что общее собрание участников ООО проводилось, хотя в реальности оно не проводилось.

Укррудпром сообщает, что сфальсифицированным протоколом компания “Мирамилис” была лишена корпоративных прав в организационной структуре ООО “Амстор Трейд”. “Мирамилис” был полностью исключен из состава участников и лишен возможности осуществлять управление данной компанией.

Директором ООО вместо Дениса Дудкина был назначен Юрий Юдин.

Напомним, в конце 2014 года “Смарт Холдинг” заявил об отстранении текущего руководства группы компаний “Амстор” в связи с якобы вскрытыми махинациями. В ответ миноритарный собственник Владимир Вагоровский обвинил “Смарт Холдинг” в попытке рейдерского захвата. В результате корпоративного конфликта работа сети “Амстор” была заблокирована.

13 февраля в центральном офисе “Смарт Холдинга” правоохранительные органы проводят обыск.