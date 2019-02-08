Как трудоустройство людей с инвалидностью превратилось в бизнес-индустрию

Одна из главных проблем Украины – несовершенство законодательства. Отсюда и теневая экономика, пожирающая более половины рынка, а, значит, и доходов бюджета страны. Отсюда растут и корни коррупции. Касается все это и самой чувствительной сферы – социальной защиты людей с инвалидностью. Даже она превратилась в «черную» бизнес-индустрию.

Правовые отношения в деле трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями регламентирует закон «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», принятый в далеком 1991 году. Затем в него несколько раз вносились правки, менялась терминология, а также выписывались подзаконные акты: постановление Кабмина от 2007 года о квотах, порядки отчетности и внутренние распоряжения Минсоцполитики.

О последнем «реформировании» документа и пойдет речь. В законе прописан норматив трудоустройства людей с инвалидностью. Если в компании работает до 8 человек, требования как таковые отсутствуют. Если от 8 до 25, то работодатель должен трудоустроить одного инвалида. Если в штате более 25 сотрудников – 4% от штата. Отчетность должна подаваться в Фонд социальной защиты. Норматив зачисляется при условии, если человек оформлен по трудовой книжке, то есть официально. Если предприятие не выполняет норматив, то ему грозят административно-хозяйственные санкции – штрафы, причем немалые: для малого бизнеса – половина среднегодовой зарплаты по фирме, а для крупных компаний – размер среднегодовой зарплаты. Эта система называется «quota-levy system» - система квотирований-отчислений. Она успешно действует в ЕС, США, в принципе, во всем цивилизованном мире. Вот только в Украине все работает, как водится, навыворот.

Хотели, как лучше, а получилось…

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что трудоустройство людей с инвалидностью у нас давно превратилось в «бизнес-индустрию» и к социальной защищенности не имеет никакого отношения.

«Дело в том, что норму выписали, но одну на всех, без учета специфики производств. Их нередко в ряде индустрий просто невозможно выполнить, такая проблема касается охранных фирм, транспортных предприятий, химических, металлургических, коксохимических и прочих. Ведь они должны обеспечить 4% занятости людей с инвалидностью от общего числа штата. Но люди с ограниченными физическими возможностями зачастую не могут работать по основным специальностям предприятия (в том числе, в некоторых случаях законы об охране труда это запрещают), а административные штаты тоже нельзя раздувать до заоблачного уровня. Это же касается и малых предприятий, которым такие затраты не по карману. Но квота – это обязательство. Вот и начинает бизнес «договариваться» с людьми с инвалидностью, оформляют их в штат, платят минималку, а те на работу по факту не ходят. Как правило, это касается штатных единиц неквалифицированных работников. Поэтому и образовался рынок «трудовых с инвалидностью», существует он давно», - прокомментировала ситуацию эксперт.

По ее словам, еще один вариант выхода из ситуации, который использует бизнес, – кроит предприятие на несколько мелких, чтобы избежать обязательств по квоте трудоустройства людей с инвалидностью. А многие крупные компании сознательно платят штрафы, чтобы не связываться с Фондом социальной защиты, закладывая эти суммы штрафов в расходы в своем бюджете. Некоторые фирмы и вовсе не подают в Фонд отчетность. Действуют по принципу: «не засветился, тебя и не видят». Так можно довольно долго избегать штрафов за нарушение квот.

«Бизнес уже окрестил происходящее «налогом на инвалидов». В общем, получился замкнутый круг: одни торгуют инвалидными книжками, другие обманывают государство, которое, в свою очередь, закрывает на это глаза, прекрасно понимая, что происходит, а при этом вопрос социальной защищенности людей с инвалидностью остается нерешенным. И все по одной причине – в Украине никто на деле не занимается адаптацией людей с ограниченными возможностями, как это делается на Западе. А ведь в связи с агрессией России у нас много молодых парней попали в разряд инвалидов. Поэтому проблема будет только нарастать», - подчеркнула Томашевская.

Нужно признать, что кое-что государство спохватилось, и уже делает, опять-таки, только на законодательном уровне. Правда, еще больше запутывая ситуацию.

Законодательная неразбериха

Квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью в законе от 1991 года имеет статус императивной юридической нормы. То есть, никакие позже принятые законодательные акты не могут упразднить норматив расчета числа работающих на предприятии людей с особыми потребностями. Видимо, забыв такую подробность, парламентарии приняли в 2012 году закон «Об охранной деятельности». В нем тоже выписали нормы трудоустройства людей с инвалидностью с учетом специфики этой сферы – запретили нанимать граждан с инвалидностью на определенные должности – которые, как выяснилось, Фонд социальной защиты, следуя букве закона, при проверке предприятий игнорирует.

«Вот и выходит, что у нас действуют два закона. Если примем инвалида на должность охранника, то нарушим закон от 2012 года, а если не примем, то нарушим закон от 1991 года. Парадокс. И главный вопрос – как охранник или телохранитель может быть инвалидом, кто захочет нанимать для охраны объектов людей с ограниченными физическими возможностями? Мы осуществляли свою деятельность согласно закону об охранных предприятиях. Но в 2016 году приходит в компанию проверка от Фонда социальной защиты и заявляет, что у нас неправильно рассчитаны рабочие места для людей с инвалидностью. Мы исходили из численности персонала, который относится к административному управлению, а нужно рассчитывать по отношению к общему числу штата. Вследствие такого заключения на нас был наложен штраф свыше 2 миллионов гривен. И все согласно закону от 1991 года. По заключению представителей Фонда, нам нужно еще принять в штат несколько людей с инвалидностью, хотя на данный момент у нас работают 45 таких специалистов, мы норму перевыполняем по закону об охранной деятельности – в компании должны работать всего 14 человек с инвалидностью», - рассказал первый заместитель директора ООО «Секьюрайти» Петр Федорченко.

Естественно, компания оспорила штрафные санкции в суде, иск был удовлетворен. Но история на этом не закончилась: Фонд социальной зашиты снова обратился с иском в тот же суд, и Фемида, не отменяя предыдущее решение, теперь стала на сторону Фонда. То есть, оставила в действии штраф. «Секьюрайти» подала кассацию, ждет решения. И если оно будет отрицательным, то готова обратится в Конституционный суд. «Мы будем идти до последнего. Если наша кассационная жалоба не будет удовлетворена, то обратимся в Конституционный суд. Пусть он эту юридическую коллизию разрешит. Работать в таких условиях – нереально», - сетует Федорченко.

Он не исключает, что прецедент с их компанией может перерасти в масштабную проблему, так как охранных предприятий в Украине – более двух тысяч: «Необходимо срочно вносить изменения в закон от 1991 года о социальной защите инвалидов, в частности, в статью 19, которая и предусматривает злополучную норму в 4%, исключив ее для тех специальностей, в отношении которых существуют особые требования состояния здоровья. Или же нужно аннулировать императивность этого требования. Поддержку нам в парламентском комитете пообещали. Но когда этот вопрос будет рассмотрен, будет ли поддержан Радой, особенно с учетом нынешней политической ситуации – впереди выборы президента, за тем парламента, неизвестно. А над нашими головами висит дамоклов меч», - резюмирует Федорченко.

Томашевская считает, вряд ли в сфере трудоустройства людей с инвалидностью что-то изменится, по крайней мере, в ближайшее время.

«Конечно, можно все переформатировать, но тогда нужен будет контроль льгот специфическому бизнесу по квотам. А вот инспекция государству обойдется дороже, чем эффект от действия закона. Поэтому государство и не заинтересовано что-либо менять. Штраф идет в Фонд социальной защиты на выплату пособий по инвалидности. Поэтому именно выполнение штрафных санкций как раз и контролируется государством. Суммы большие, и это стране попросту выгодно. Принцип прост – трудоустройство огромной армии людей с инвалидностью государство сбагрило на плечи частного бизнеса, даже не наведя порядок в этой сфере. Вот бизнес и играет по теневым правилам. У нас законы выписаны для тех, кто изначально собирается их обходить. Если бы они были выписаны для добросовестных налогоплательщиков, то не было бы никаких «черных» индустрий», - подытожила эксперт.

Понятно, что законодательные процедуры – длительный процесс, на быстрое разрешение создавшейся проблемы рассчитывать не приходится. Но уже сейчас в Раде обсуждается на комитетском уровне законопроект, относящийся к нацбезопасности, о критической инфраструктуре, который, в том числе, касается и специфических предприятий. Рационально было бы в его рамках внести поправки о квотах по трудоустройству людей с инвалидностью для спецпроизводств, чтобы, наконец, поставить точку в этом деле.

Но тогда правительству придется думать, чем заменить «план по штрафам». То есть, придется потрудиться, подумать… Вряд ли чиновникам это нужно в выборный год.

Нана Черная