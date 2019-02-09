''Как пираты в Сомали'': эксперт пояснил, почему в украинских портах задерживают корабли

Уже несколько лет законодательно неурегулированна работа экологической инспекции в морских портах Украины.

Государственная экологическая служба неправомерно останавливает торговые судна в украинских портах, выстраивая незаконные схемы обогащения.

Уже несколько лет законодательно неурегулированна работа экологической инспекции в морских портах Украины.

Об этом OBOZREVATEL рассказал президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков. Начало упорядочению системы работы экологов было положено принятием закона "о введении единого окна", который вступил в силу в октябре 2018 года. Закон в частности предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами.

“Закон предполагает принятие правительством еще нескольких подзаконных актов, связанных с действием экологической службы в портах. Это порядок взаимодействия Администрации морских портов Украины и Государственной экологической инспекции. А также порядок взимания проб и вынесения штрафов. Сейчас же экоинспекция делает все на основе своих инструкций, которые не были утверждены законным порядком", — пояснил Каленков. Кабмин поручил проработать подзаконные акты до 1 декабря 2018 года, но из-за блокирования со стороны экологической инспекции конкретных результатов не было достигнуто.

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“Для того чтобы были подготовлены эти документы, по инициативе Государственной регуляторной службы была создана рабочая группа, куда вошли представители: АМПУ, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, грузоотправляющие компании, Министерство инфраструктуры, а также приглашены представители Государственной экологической инспекции и Министерство экологии и природы. Хотя последние часто игнорировали эти совещания. Рабочей группой были наработаны проекты нормативных актов”, — рассказал Каленков. Государственная регуляторная служба от имени рабочей группы подала обращение на вице-премьер-министра Владимира Кистиона, который поручил рассмотреть наработки группы профильным министерствам и ведомствам. Грузоотправители и Администрация морских портов Украины ожидает в ближайшее время вынесение этого проекта на профильный комитет правительства и заседание Кабмина

“Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний”, — подытожил Александр Каленков.