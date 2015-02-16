Казахстан хочет в этом году расширить сотрудничество с Евросоюзом и вступить в ВТО

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов надеется, что в 2015 году завершится процесс вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает ИА Новости-Казахстан.

"Мы работаем по различным направлениям, свидетельством чего является успешное завершение в прошлом году переговоров с Европейским союзом о новом соглашении, о расширенном партнерстве и сотрудничестве и вступлении Казахстана в ВТО. Мы надеемся, что в этом году оба процесса завершатся. 20 января этого года мы парафировали текст соглашения с Европейским союзом и надеемся, что в течение этого года после сложной бюрократической процедуры согласования в рамках 28 стран-членов Европейского союза нам удастся подписать это соглашение и начать над ним конкретно работать. Такие же надежды у нас большие по вступлению в ВТО", - сказал Идрисов в ходе правительственного часа в мажилисе.

Читайте такжеКазахстан окунулся в кризис: урезает бюджет, создает резерв, замораживает генпланы Также министр отметил, что "ВТО имеет большое политическое значение, и не только экономическое". "Потому что это - балансир наших глобальных экономических отношений. Через ВТО мы получим доступ к разветвленной системе мировой торговли, к ее стандартам, нормам и правилам, и такие же правила будут распространяться в отношении Казахстана при торговле с другими странами, поэтому для нас ВТО это тоже - точка роста, и мы последовательно работаем в этом направлении",- добавил Идрисов.