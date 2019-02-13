Вице-премьер назвал счетчики на воду и тепло "прививкой" от "космических" платежек

На 2019 год перед коммунальными предприятиями по всей стране стоит главная задача - перейти на полный учет потребления воды.

Коммерческий учет потребленного тепла и воды с помощью счетчиков является наиболее эффективным средством в борьбе с поставщиками-монополистами и списанием расходов на коммуналку по завышенным нормам.

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Об этом на совещании заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Для нас переход на коммерческий учет воды и тепла является стратегически важной задачей. В принципе счетчик – это "прививка" от монополизма, и способ перейти от списания по нормативным показателям к реальному потреблению", - сказал он.

По его словам, если человек имеет возможность покупать тепло и водоснабжение, при этом получая деньги от государства в виде субсидии, в таком случае счетчик будет являться необходимостью, которая позволит экономить потребление и средства.

"Для нас очень важен стопроцентный учет расходов по счетчикам, сейчас мы находимся на уровне 79%. Николаевская область в этом плане является лидером, там практически стопроцентный показатель учета", - отметил он.

Министр также заявил, что на 2019 год перед коммунальными предприятиями по всей стране стоит главная задача - перейти на полный учет потребления воды.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и Закона "О жилищно-коммунальных услугах" в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.