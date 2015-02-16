НБУ вводит в обращение цветные монеты, посвященные Евромайдану и Революции Достоинства (фото)

Среди них - "Евромайдан", "Небесная Сотня" и "Революция Достоинства". Каждая - номиналом 5 гривень и тиражом по 50 тысяч штук. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Все монеты изготовлены из нейзильбера. Сколько будут стоить новые монеты, пока не сообщается.

Монета "Евромайдан" посвящена протестным акциям, которые произошли в Украине в течение ноября 2013 года - февраля 2014 года.

Монета "Небесная Сотня" посвящена памяти Героев Небесной Сотни.

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«Монета "Революция Достоинства" посвящена гражданскому мужеству и патриотизму, которые продемонстрировали граждане Украины всех национальностей, стремясь развивать и укреплять демократическое государство, конституционные принципы демократии, права и свободы человека», - сказано в сообщении НБУ.