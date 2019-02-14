Местные громады будут активнее участвовать в процессе предоставления социальной помощи

В Украине внедряется электронная система, дающая возможность уже на уровне ОТГ принимать документы малообеспеченных граждан для получения жилищных субсидий, других видов государственной социальной помощи.

Объединенные территориальные громады (ОТГ) получили право проводить обследование социально-бытовых условий претендентов на получение жилищных субсидий, социальной помощи малообеспеченным семьям, других выплат - соответствующие поправки к нормативным актам были утверждены Кабмином в январе. Об этом рассказал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, в Украине внедряется электронная система, дающая возможность уже на уровне ОТГ принимать документы малообеспеченных граждан для получения жилищных субсидий, других видов государственной социальной помощи. С этой целью в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который Минсоцполитики реализует при содействии Всемирного банка, осуществляется оснащение ОТГ компьютерным оборудованием. Пакет предусмотренных законодательством документов и результаты обследования социально-бытовых условий в электронном виде будут поступать в местные управления, уполномоченные принимать решения о предоставлении государственной помощи.

Опасения, что такой подход приведет к злоупотреблениям на местах, в Минсоцполитики не разделяют. По словам Виталия Музыченко, пилотный проект, проведенный с участием 40 ОТГ, подтвердил, что все наоборот - люди, которым есть что скрывать, пытаются обойти общины на местах и ​​едут подавать заявления сразу в районные подразделения социальной защиты. Ведь кто-кто, а соседи точно знают, является ли та или иная семья на самом деле малообеспеченной.

Также при поддержке Всемирного банка впервые в Украине была осуществлена масштабная проверка предоставления социальной помощи малообеспеченным семьям, которая затронула 80% дел получателей. Общий объем выявленных нарушений со стороны специалистов местных управлений социальной защиты при предоставлении этого вида социальной поддержки составил около 6 млн грн. Из них - более миллиона гривен получателям недоплатили.

Анализ результатов проверок, по словам Виталия Музыченко, позволит усовершенствовать порядок предоставления социальной помощи и улучшить контроль этого процесса. Сейчас, в рамках совместного со Всемирным банком проекта, Минсоцполитики разрабатывает новые подходы и механизмы, направленные на повышение эффективности государственных программ социальной поддержки. Особое внимание будет уделено вопросам контроля за использованием средств налогоплательщиков, выделяемых на эти цели, и предупреждения мошенничества.

В процессе получения социальной помощи потенциальных нарушителей будут выявлять автоматически - с помощью специальных алгоритмов, что намного эффективнее, чем проверять всех поголовно. Подобная практика в других странах позволяет уменьшить уровень мошенничества и злоупотреблений, повышает адресность помощи и способствует эффективному использованию бюджетных средств.

Также в Украине действует "горячая линия" 0-800-502-757 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни), на которую можно сообщить о фактах незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи и социальных услуг. А по проблемным вопросам социальной защиты, в том числе касающимся предоставления жилищных субсидий, иных видов социальной поддержки, следует обращаться на Правительственную «горячую линию» по телефону 1545.