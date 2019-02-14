Президент рассказал об успехах Украины в импортозамещении российских товаров

При этом Украина смогла сохранить свою оборонную промышленность.

Украина в рамках программы импортозамещения в течение последних двух лет отказалась от импорта более 50 тысяч наименований продукции из Российской Федерации.

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Об этом во время рабочего визита в Харьковскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня на "оборонку" Украины работает 447 предприятий. В течение последних двух лет было замещено более 50 тысяч наименований продукции, которая раньше доставлялась из России. Они думали, что остановят нашу "оборонку", остановят нашу армию", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, расходы, предусмотренные на выполнение государственного оборонного заказа в части закупки вооружения и военной техники в 2019 году могут вырасти до 25 миллиардов гривень, хотя пока планируется, что данная сумма составит около 21 миллиарда гривень, как в 2018 году.