Американский финансист оценил состояние Путина в $200 млрд

Состояние президента России Владимира Путина может достигать 200 миллиардов долларов, заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, передает «Сноб»

«Я считаю, что оно (состояние Путина – ред.) составляет 200 миллиардов долларов», — сказал Браудер. Инвестор заявил, что в собственности Путина находятся деньги, полученные Россией с 2000 года, которые не стали тратить «на школы, дороги, больницы и так далее». Браудер считает, что российский президент хранит деньги на счетах в швейцарских банках, а также в акциях и «хедж-фондах, управляемых Путиным и его дружками».

В интервью Уильям Браудер рассказал о том, как 11 лет инвестировал в Россию. В середине 1990-х финансист купил акции ряда российских компаний, а после обнаружил, что «олигархи и правительственные чиновники крадут прибыль этих компаний». Браудер рассказал, что решил бороться с олигархами: его фонд изучал хищения, а после передавал всю информацию международной прессе.

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Во время первого срока Путина, отметил Браудер, разоблачения в российских компаниях работали. Инвестор считает, что тогда его интересы совпадали с интересами Путина: «Он боролся с теми же ребятами, что и я. Олигархи похищали у него власть, и они похищали деньги у нас».

Путин изменил свою позицию после того, как арестовал «богатейшего олигарха страны», а остальным заявил: «Если вы не хотите быть арестованными, то должны делиться деньгами со мной». По словам Браудера, так президент стал бизнес-партнером олигархов.

После этого разоблачения стали неудобны Путину. «В тот момент я шел не против его врагов, я шел против его собственных финансовых интересов», — считает Браудер. По его словам, спустя некоторое время, в ноябре 2005 года, ему запретили въезд в Россию.

«Путин не был выше всего этого, Путин был тесно вовлечен во все это, и не то чтобы он сдерживал олигархов — он был крупнейшим олигархом», — заявил Браудер.

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В Кремле пока не комментировали слова Уильяма Браудера. Сам Владимир Путин в декабре 2014 заявил, что не знает ни своей зарплаты, ни общей суммы накоплений: «Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю».

В 2013 году Владимир Путин заработал 3,6 миллиона рублей. Это на два миллиона меньше, чем в 2012 году, когда глава государства получил компенсацию за неоплаченный отпуск. Декларация о доходах Путина за 2014 год появится в апреле.