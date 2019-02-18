Государство готово платить дедушкам и бабкам за уход за внуками только с налогообложением

Новая программа должна помочь молодым родителям. По этой программе профессиональной няней могут быть родные бабка или дедушка.

С начала 2019 года в Украине заработала новая социальная программа "муниципальная няня". Теперь государство будет частично компенсировать родителям расходы на няню для детей до 3 лет.

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"Профессиональной сиделкой могут быть родные бабка или дедушка. Но при условии, что они должны быть или предпринимателем, или юридическим лицом, которое предоставляет услуги ухода за детьми. После оформления предпринимателем нужно обратиться в отдел соцзащиты. Туда подается договор между родителями и няней", - говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что бабки и дедушки, которые присматривают за внуками, будут получать деньги за каждого ребенка младше 3-х лет и стаж.

Уточняется, что государство будет платить 1626 грн в месяц за работу няней. Однако, с этой суммы нужно будет уплатить налог и социальный взнос. Поэтому на руках остается - 627 грн.