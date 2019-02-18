Dragon Capital купила у "Ощадбанка" логистический комплекс под Киевом

После приобретения «Арктики» складские площади составляют 48% портфеля коммерческой недвижимости инвесткомпании.

Компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению логистического комплекса «Арктика» в селе Софиевская Борщаговка под Киевом у государственного «Ощадбанка».

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Как сообщила пресс-служба компании Dragon Capital, введенный в эксплуатацию в 2011 году логистический комплекс класса А общей площадью 21,5 тыс. кв. м был приобретен у «Ощадбанка» через электронную площадку для торгов OpenMarket (государственное предприятие «СЕТАМ»).

В сообщении со ссылкой на управляющего директора по прямым инвестициям Dragon Capital Владимира Тимочко подчеркивается, что логистический комплекс «Арктика» станет девятым в целом и вторым с возможностью холодного хранения объектом в портфеле складской недвижимости компании, который за последние 2,5 года достиг 300 тыс. кв. м, включая 40 тыс. кв. м складов холодного хранения.

«Рост спроса на складские помещения, обусловленный ростом предприятий онлайн- и традиционной розничной торговли, делает этот сегмент коммерческой недвижимости привлекательным для инвестиций. После приобретения «Арктики» складские площади составляют 48% нашего портфеля коммерческой недвижимости», - цитирует пресс-служба Тимочко.

Кроме того, в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления «Ощадбанка» Андрея Стецевича отмечается, что продажа данного логистического комплекса стала для финучреждения крупнейшей по цене реализации операцией по отчуждению непрофильного актива, который был приобретен в собственность в счет погашения задолженности по предоставленному кредиту.

«Эта сделка является закономерным продолжением успешной и упорной работы государственного банка с проблемными и непрофильными активами, проводимой в течение последних пяти лет. Мы в очередной раз подтвердили соблюдение принципов прозрачности и открытости продажи имущества банка исключительно по рыночным ценам», - приводятся в сообщении слова Стецевича.

При этом в пресс-релизе не указывается стоимость сделки.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2018 года государственный «Ощадбанк» выставил на продажу торгово-логистический центр «Арктика» по стартовой цене 195 млн грн через электронную площадку для торгов OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ").

Лот включал комплекс по хранению продуктов питания со вспомогательными зданиями и сооружениями, рыбную ярмарку, административный корпус, механическую мастерскую, движимое имущество - силовое электротехническое и холодильное оборудование на базе компрессорных станций, а также земельные участки.

В марте 2018 года компания Dragon Capital Investments Limited приобрела торгово-развлекательный центр Victoria Gardens во Львове у двух турецких частных инвесторов.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Dragon Capital основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.