Брюссель проведет переговоры с Москвой о зоне свободной торговли Украина-ЕС

После проведения двусторонних консультаций с российской стороной по вопросам возможного влияния зоны свободной торговли Украина-ЕС на экономику России Европейская Комиссия определится относительно возможности проведения таких консультаций в трехстороннем формате.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил источник в Еврокомиссии.

"Мы должны увидеть, как пройдут эти переговоры, и какие шансы существуют для проведения трехстороннего обсуждения этого вопроса", - отметил источник.

Двусторонняя встреча европейского комиссара по вопросам торговли Сесилии Мальстрем и министра экономики РФ Алексея Улюкаева должна состояться 3 марта по просьбе российской стороны. Она была запланирована еще до последних переговоров в Минске.

12 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции сообщил о планах ЕК дать оценку влияния создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС на российскую экономику.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание ее экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, однако впоследствии Украина отложила на 2016 год имплементацию экономического раздела Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в связи с опасениями возможных негативных последствий действия настоящего документа для восточных промышленных областей.