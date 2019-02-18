Столичный "Президент-Отель" весной выставят на продажу

Сейчас идет процесс подготовки объективного представления об объекте.

Компания «Конкорд Консалтинг», которая является инвестиционным советником по приватизации государственного пакета акций ЧАО «Президент-Отель», прогнозирует, что продажа состоится весной этого года.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

«Подготовка продолжается, проводится необходимый дью дилидженс (финансовый, юридический, технический), идет подготовка данных для delta room. Конкорд Консалтинг прогнозирует, что весной «Президент-Отель» будет выставлен на продажу», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил ООО «Конкорд Консалтинг» советником для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже государственного пакета акций ЧАО «Президент-Отель» (г. Киев), который составляет 100% уставного капитала.

«Президент-Отель» входит в перечень объектов большой приватизации.