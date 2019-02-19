292 ивента и 19 млн.грн в госбюджет: менеджмент ВДНГ отчитался о своих достижениях

Отчет о работе, проведенной в 2018 году под руководством генерального директора Экспоцентра Евгения Мушкина, был опубликован на сайте ВДНГ.

Следуя приведенной информации, в 2018 году на своей территории Экспоцентр принял 292 ивента, что в 2,5 раза больше в сравнении с показателями 2017 года. О развитии площадки свидетельствуют и качественные показатели. Большинство организаторов остались настолько довольны локацией, что продлили контракты с ВДНГ и на 2019 год. Среди них: Atlas Weekend, Food&Wine Festival и многие другие.

С долгосрочными планами зашли несколько новых показательных для рынка партнеров (в частности — Кураж Базар и Made in Ukraine).

Самая большая доля мероприятий, которые регулярно проводятся на ВДНГ, по-прежнему приходится на выставки (20 ивентов) и фестивали (24 ивента).

Такое количество разноплановых событий отразилось и на посещаемости Экспоцентра.

За 2018 год ВДНГ посетило более 3 млн. человек, что на 67% выше показателей 2017 года и в 6 раз выше в сравнении с количеством посетителей в знаковом для ВДНГ 2015 году. (Именно в 2015 году в Экспоцентре начаты первые преобразования при поддержке аппарата Президента Украины, целью которого стало развитие локации как культурно-инновационного парка.)

Однодневный рекорд по посещаемости Экспоцентра также был зафиксирован в 2018 году.

За один день фестиваля Atlas Weekend ВДНГ посетило более 154 тысячи человек.

Улучшились и экономические показатели. В сравнении с 2017 годом операционная прибыль ВДНГ увеличилась на 40%, а с момента первых преобразований новым менеджментом в 2015 году - в 6,5 раз. Такой прирост позволил команде Экспоцентра значительно сократить долговые обязательства (вдвое), накопленные с 2011 по 2014 годы, в т.ч. и перед государственным бюджетом. Что касается уплаты налогов, суммарно в 2018 году в украинскую казну ВДНГ перечислил 19 млн. грн., что на 76% больше, чем в 2017 году и в 3,5 раза больше, чем тремя годами ранее.

Значительных успехов новая команда достигла и в сфере эффективности труда. За год количество постоянно занятых людей на ВДНГ сократили на 19 человек (до 156 человек), а производительность труда при этом увеличилась почти вдвое в сравнении с 2017 годом и в 3,5 раза в сравнении с 2015 годом.

Среди других достижений и нововведений за 2018 год, можно выделить:

— Запуск велоинфраструктуры (5 Га)

— Старт разработки проекта ландшафтного парка

— Ремонт электросетей

— Более 4000 м² восстановительных посадок зеленых насаждений

— Уборку 770 тонн снега за год

— Ремонт 7 павильонов, реставрация 3 бассейнов, утилизация разваленной теплицы и силосной башни и другие работы по обустройству территории

— Запуск арт-резиденции Carbon

— Запуск ледовой арены для хоккея и фигурного катания

Напомним, возрождение и развитие ВДНГ осуществляется новой командой менеджмента в соответствии с утвержденной Концепцией развития на 40 лет при поддержке Государственного управления делами Президента Украины.

Все отчеты о проделанной работе руководство ВДНГ публикует на официальными сайте vdng.ua.