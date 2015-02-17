Украина и ЕБРР создадут проектный офис по внедрению реформ

Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития 17 февраля подписали меморандум о создании проектного офиса по координации разработки и внедрения реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, заместителем главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив и министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Главная цель создания проектного офиса – помощь в координации, разработке, мониторинге выполнения и коммуникации реформ», – сказал Шимкив.

По его словам, ЕБРР выделит на финансирование всей программы в текущем году 1 млн 80 тыс. евро «По результатам года будет принято решение, будет ли продолжено финансирование», – отметил Шимкив.

Он также сообщил, что 120 кандидатов подали заявки на должность главы проектного офиса, и до 20 февраля комиссия отберет кандидатов, которые будут проходить собеседование для получения указанной должности.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти заявил о том, что Украина рассчитывает на значительное увеличение инвестиций со стороны ЕБРР.

Читайте такжеЕвропейский инвестбанк в этом году выделит Украине миллиард евро на реализацию проектовПо его словам, близится к завершению подготовка нового соглашения с МВФ, которое направлено на "достаточно амбициозную стратегию реформ". Также президент сообщил о прогрессе в реформировании, в частности, о практических шагах по борьбе с коррупцией - создании Антикоррупционного бюро, по внедрению судебной реформы, дерегулированию для создания благоприятного инвестиционного климата, а также о существенных шагах по стабилизации ситуации в финансовой сфере.

По словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, проектный офис реформ не является правительственной структурой и будет иметь статус консультативного органа, полномочия которого не будут пересекаться с полномочиями министерств.