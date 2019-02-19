Печерский суд Киева арестовал 14 незаконных строек скандального застройщика

Руководство «Укогруп», которую связывают с Анатолием Войцеховским, в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, уклонявшуюся от уплаты налогов и самовольно занимавшую земельные участки.

Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Национальной полиции арестовал 14 недвижимых объектов компании «Укогруп», которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским, и передал их в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Соответствующее решение опубликовано в Едином судебном реестре от 28 января.

Согласно данным расследования полиции, фактический руководитель «Укогруп» в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов, самовольно занимала земельные участки и начала их застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами.

Также, согласно данным суда, должностные лица группы компаний «Укогруп», подозреваются в присвоении чужого имущества, выдаче поддельных документов и злоупотреблении служебным положением.

Список незаконных строек разной степени готовности насчитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест.

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Под арестом оказались: ЖК "Нова Хвиля", по ул. Харьковское шоссе, 15-А; ЖК "Милославский", ул. Милославская, 31-В; ЖК "Совські ставки", ул. Кировоградская, 70; Отдел продаж ЖК "Совські ставки"; ЖК "Синеозерный", на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе; Отдел продаж ЖК "Синеозерный"; Офисный центр "Доминион" по ул. Ушинского, 40; ЖК "Флагман" по ул. Лобачевского, 7; ЖК "Родинний затишок" по бульвару Гашека, 20, 22, 24; ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамне містечко", ЖК "Панорамний" (сейчас - "Демеевский квартал") по ул. Ракетной, 24; ЖК "Східна Брама" по ул. Светлой, 3; Отдел продаж ЖК "Східна Брама"; ЖК "Сосновий бор" по ул. Олевской; ЖК "Науковий" по ул. Петропавловской, 40.

Справка УНИАН. 25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу против киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Следствием установлено, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из которых в 2014 году были переоформлены на подставных лиц. С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК «Жемчужина Троещины» на ул. М. Закревского, 42А, БЦ «Доминион де люкс» на ул. Ушинского, 40, ЖК «Мега Сити» на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК «Сосновый бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской).