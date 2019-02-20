Украинцев предупредили о рискованном способе покупки жилья

Основным риском инвесторов в объекты недвижимости является то, что покупатель, который покупает форвардный контракт, не может в полной мере рассчитывать на возврат своих денег после его расторжения.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) предупредила украинцев о существовании определенных рисков при покупке имущественных прав на объекты жилищного строительства путем покупки форвардных контрактов.

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Как сообщили в пресс-службе НКЦБФР, посредством продажи покупателям форвардных контрактов застройщик оптимизирует налоги, поскольку упомянутые операции не являются объектом налогообложения согласно Налоговому кодексу Украины.

Отмечается, что основными рисками инвесторов в объекты недвижимости является то, что покупатель, который покупает форвардный контракт, не может в полной мере рассчитывать на то, что он вернет свои деньги после его расторжения.

Также отмечается, что форвардный контракт в определенных случаях может не включаться в активы совместного инвестирования в понимании Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования".

"Соответственно, доходы, полученные от их продажи, не считаются средствами совместного инвестирования. Также есть риск увеличения цены на жилое помещение, поскольку в случае непризнания форвардного контракта активом ИСИ со стороны налоговых органов возможно доначисление налогов", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что покупатель, приобретая форвардный контракт (базовым активом которого являются имущественные права), приобретает в собственность имущественные права, на основании которых в дальнейшем имеет право получить в собственность жилое помещение, к примеру квартиру.

"Особенностями такой схемы продажи недвижимости на сегодня является заключение ряда договоров, а именно: Форвардный контракт, который заключается между застройщиком и компанией по управлению активами (далее - КУА), действующий в интересах института совместного инвестирования (далее - ИСИ) на товарной бирже; Договор купли/продажи дериватива (форвардного контракта), который заключается между КУА и покупателем (физическим лицом); Договор купли/продажи имущественных прав, который заключается между застройщиком и покупателем-физлицом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что покупатель-физлицо, который заключил форвардный контракт с КУА, является лишь стороной по сделке, а не инвестором ИСИ, а следовательно, у Комиссии отсутствуют рычаги влияния по защите его прав.

Кроме того, заключение большинства этих договоров осуществляется без участия профессиональных участников фондового рынка.

"А это, в свою очередь, уменьшает переговорную позицию покупателя и, соответственно, степень юридической защиты его прав в контактах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о вероятности высоких рисков потери инвестиций в существующие на сегодня бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование и призвала принимать более взвешенные инвестиционные решения.