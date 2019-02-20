27% промышленности Донбасса незаконно перемещено в Россию - Порошенко
19:35, 20 февраля 2019Разное
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По словам президента, в РФ незаконно вывезли оборудование 33 промышленных гигантов Донбасса.
В Россию перевезли оборудование 33 местных промышленных гигантов / фото tsn.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
"Экономические и экологические убытки, причиненные российской оккупацией, также огромны. 27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов", - сообщил Порошенко.
По словам президента, остальные предприятия не могут полноценно функционировать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов и потери кооперационных связей с другими частями Украины.
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