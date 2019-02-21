Бондарь: развитие промышленности должно стать стратегическим приоритетом государства

По мнению Бондаря, харьковские заводы являются лучшим примером того, насколько эффективной может быть украинская экономика, если будет развиваться в правильном направлении.

Украине необходимо отказаться от навязанной ей извне модели аграрно-сырьевой страны и отдать предпочтение развитию промышленности. Лишь при таких условиях удастся обеспечить достойный уровень жизни украинцев.

Как передает пресс-служба политсилы, об этом заявил сопредседатель группы «Партия «Видродження» в ВР Виктор Бондарь во время рабочего визита в Харьков, где посетил заводы «ФЭД» и «Турбоатом», являющиеся лидерами отечественной промышленности.

Завод «ФЭД» – одно из лучших в мире предприятий по выпуску систем управления для самолетов и космических кораблей. В прошлом году завод освоил изготовление новых агрегатов еще и для военных самолетов.

АО «Турбоатом» – одно из крупнейших предприятий мира по проектированию и производству паровых турбин для ТЭС, ТЭЦ, атомных электростанций (АЭС), гидравлических турбин для гидроэлектростанций, другого энергетического оборудования. Предприятие поставляет продукцию в 45 стран мира.

По мнению Виктора Бондаря, эти харьковские заводы являются лучшим примером того, насколько эффективной может быть украинская экономика, если будет развиваться в правильном направлении.

«Прибыль «Турбоатома» за год – почти 875 млн грн, прибыль завода «ФЭД» – более 1 млрд 300 млн грн. Это не только успешные прибыльные предприятия, но и мировая слава государства. Здесь созданы тысячи рабочих мест, обеспечена достойная оплата труда. И это пример того, как должна развиваться страна, чтобы стать успешной. Поэтому программа партии «Видродження» четко декларирует изменение аграрно-сырьевой модели экономики, которую нам навязывают извне, на приоритеты развития украинской промышленности!» – подчеркнул политик.

Он добавил, что для реализации программы партии «Видродження» в парламенте уже зарегистрирован ряд законопроектов.

«Ими предлагается создавать условия для промышленников: это и ввоз нового инновационного оборудования без уплаты пошлины и НДС, отмена налога на землю под социальными объектами заводов, снижение налога на землю под промышленными цехами, внедрение других стимулов. Наша цель – реализовать конкретный план действий для вывода экономики из кризиса. Мы знаем, как сделать Украину современной промышленной страной, с которой будет считаться весь мир», – заявил Виктор Бондарь.

Политик отметил, что именно в Харькове он получил образование и начал свой трудовой путь. По словам Бондаря, в последние годы в городе заметны позитивные изменения, и это произошло в значительной степени благодаря эффективной и слаженной работе команды партии «Видродження», широко представленной в местных органах власти.

«Сегодня Харьков – это европейский город на востоке страны. Он стремительно развивается, здесь приведена дисциплина в любых коммунальных вопросах. Мэр города, депутаты и представители нашей команды партии «Видродження» контролируют каждый процесс. Потому что они – люди дела и делают конкретные вещи. Я думаю, что возрождение Украины начнется именно с Харьковщины и Харькова. Мы возродили Харьков – возродим Украину», – сказал лидер партии.