В Украине появились ответственные за проведение 15 ключевых реформ
Национальный совет по вопросам реформ принял решение назначить ответственных за проведение 15 ключевых реформ, заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге после заседания Нацсовета.
"Было поддержано предложение касательно ответственных за реформы, а также некоторых руководителей целевых команд реформ. Это 15 ключевых реформ", - сказал Шимкив.
Также замглавы АП отметил, что Нацсовет принял решение о создании целевых команд реформ.
"Была определена необходимость создания целевых команд реформ. До 20 февраля ответственными за реформы должны быть созданы и утверждены целевые команды реформ", - сказал Шимкив.
По словам замглавы АП, утверждение целевых команд будет проводится министерствами и ведомствами, в сферу которых попадает та или иная реформа.
Также Шимкив подчеркнул, что проектный офис реформ, созданный при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, предоставит своих специалистов в каждую целевую команду.
Кроме того, Нацсовет утвердил процедуру мониторинга проведения реформ, по которой каждая целевая команда должна будет представить 20-30 показателей, которые дадут возможность отслеживать процесс реформирования.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития 17 февраля подписали меморандум о создании проектного офиса по координации разработки и внедрения реформ в Украине.