В Украине появились ответственные за проведение 15 ключевых реформ

"Было поддержано предложение касательно ответственных за реформы, а также некоторых руководителей целевых команд реформ. Это 15 ключевых реформ", - сказал Шимкив.

Также замглавы АП отметил, что Нацсовет принял решение о создании целевых команд реформ.

"Была определена необходимость создания целевых команд реформ. До 20 февраля ответственными за реформы должны быть созданы и утверждены целевые команды реформ", - сказал Шимкив.

По словам замглавы АП, утверждение целевых команд будет проводится министерствами и ведомствами, в сферу которых попадает та или иная реформа.

Также Шимкив подчеркнул, что проектный офис реформ, созданный при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, предоставит своих специалистов в каждую целевую команду.

Кроме того, Нацсовет утвердил процедуру мониторинга проведения реформ, по которой каждая целевая команда должна будет представить 20-30 показателей, которые дадут возможность отслеживать процесс реформирования.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития 17 февраля подписали меморандум о создании проектного офиса по координации разработки и внедрения реформ в Украине.