"Роснефть" увидела в Канаде "бандеровское лобби"

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев обвинил в канадских санкциях в отношении компании "бандеровское лобби", пишет ТАСС.

"Основные причины, на мой взгляд, введения Канадой санкций связаны с сильным "бандеровским лобби", от которого ничего другого не стоит ждать", - сказал он.

При этом Леонтьев подчеркнул, что заморожен канадский проект "Роснефти", который при текущих ценах и так не реализуем.

"При нынешних ценах на нефть этот канадский проект с ExxonMobil, так называемые нефтяные пески, - это практически "контрольный выстрел в труп". Не ерничаю над санкциями, но этот проект при нынешних ценах на нефть невозможно реализовать", - заявил Леонтьев.

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Напомним, Канада ввела новые экономические санкции против граждан и юридических лиц России и Украины.

В "черный список" попали 37 физических лиц и 17 компаний и организаций России и Украины, в том числе российская нефтяная компания "Роснефть". Санкции, в частности, затронули совместный проект "Роснефти" и американской ExxonMobil в Канаде.