В Украине могут отменить ограничение высоты торговых залов

Это должно дать возможность предпринимателям строить современные объекты, а посетителям - получать услуги в более современных и комфортных помещениях.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) планирует внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН) относительно предприятий торговли, согласно которым допускается без ограничений увеличивать высоту торговых залов, если это предусмотрено заданием на проектирование и при обязательном соблюдении необходимых требований.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Согласно действующим нормам, возможная максимальная высота торговых залов в ТРЦ и других заведениях торговли ограничивается. Для торговых залов с площадью более 400 квадратных метров ее можно повышать при соответствующем обосновании максимум до 3,6 метра, для залов торговли более 1000 квадратных метров - до 4,8 метра. Однако в современных условиях при реализации интересных архитектурных проектов соблюдение этих требований не всегда возможно. Поэтому, обновляя эту ГСН, мы решили убрать требование максимальной высоты торговых залов и ввести возможность проектировать их любой высоты", - написал он.

"Это даст возможность предпринимателям строить современные и интересные объекты, а посетителям - получать торговые услуги в более современных и комфортных помещениях", - добавил он.

Согласно предложенным изменениям в ГСН, допускается увеличивать высоту этажей с торговыми залами при наличии соответствующего обоснования по поводу механизации, оборудования и конструкций. При этом минимальная высота от пола до потолка должна составлять не менее 3 метров, а для двухсветных торговых залов - не менее 5,8 метра при наличии антресолей.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.