В Киеве разоблачили масштабную аферу по продаже "липовых" облигаций Tesla Motors (фото)

Убытки одного из заявителей составили 120 тысяч долларов США. Прокуратура просит всех пострадавших от мошеннических действий обратиться с заявлениями в правоохранительные органы.

В Киеве разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, для реализации преступной схемы участники группы создали сайт псевдопредставительства американской компании Tesla Motors Inc. в Украине, а также зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".

В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более 4 лет ООО "Тесла Групп Украина" предлагает физическим лицам приобрести акции и облигации указанной американской корпорации.

"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не осуществляли, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не имели, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали. Убытки одного из заявителей составили 120 тысяч долларов США", - сообщили в прокуратуре.

Сегодня по результатам следственных действий в г. Одесса задержаны двое причастных к организации мошеннической схемы злоумышленников, продолжаются обыски и следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

"Прокуратура города Киева обращается ко всем, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина" с просьбой обратиться с соответствующим заявлением в четвертый отдел процессуального руководства управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры города Киева по адресу: г. Киев, вул. Большая Васильковская, 38 или по телефону 044-287-60-72", - говорится в сообщении.