Крупная сеть одежды закрывает магазины в Украине

Сеть Monton закрывает украинские магазины с 1 марта. Компанию не устраивают результаты продаж.

Магазины сети Monton дорабатывают в Украине последнюю неделю. Основная масса торговых точек закрыты в январе и сейчас у компании осталось всего два объекта в Киеве — в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.

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Об этом рассказали LIGA.net директор торгового центра и два руководителя сети.

Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.

Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.

В 2014 году концерн Baltika Group, который развивал сеть на территории Украины, продал свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group. В официальном сообщении эстонской компании говорилось, что решение было принято в связи со сложной обстановкой в Украине и России. Сумма сделки - 1,25 млн евро, выплатить эту сумму покупатель обязался в течение пяти лет. Новый владелец сети планировал развивать бизнес на территории Украины.

На начало 2019 года Monton управляла 16 магазинами в Украине. "Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", — сказал Чечелев.

За минувший месяц были закрыты 14 магазинов, еще два завершат работу до конца февраля. Сеть не планирует распродавать все товары по очень низким ценам, непроданные остатки передадут в магазины в странах Балтии.

Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи выросли на 10-20%, гривня стабильная и рынок оживает", — говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко. Другое дело - конкуренты. В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие культовые как H&M, DeFacto и Koton.

"Конкуренция в одежном ритейле очень сильная и она будет ужесточаться. Покупатели переориентируется на недорогую одежду и, возможно, это стало одной из причин ухода сети Monton, — говорит председатель Национального Комитета ICSC (Международный совет торговых центров) в Украине Максим Гаврюшин.

В 2019 году на украинский рынок выйдет сеть по продаже товаров для дома Ikea, спорттоваров - Decathlon и The North Face. H&M планирует открывать магазины не только в Киеве, но и в регионах.

Не исключено, что под давлением конкуренции свои магазины могут закрыть и другие ритейлеры.