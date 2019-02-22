Чиновники НБУ не реструктуризируют долги компаний, ведь это не в их интересах - эксперт

По словам эксперта, госслужащему не важно, что будет даже в перспективе нескольких лет, поскольку он может к тому времени быть на другой должности.

Национальный банк Украины может отказывать в реструктуризации долга предприятиям, поскольку чиновники принимают решения, исходя из собственных, а не государственных интересов

Об этом рассказал директор Института свободной экономики Михаил Чернышов.

"Если бы в подобном споре принимали участие частные собственники, то обе стороны были бы заинтересованы прийти к экономически целесообразному решению. Если бы такое экономически целесообразно решение заключалось в реструктуризации долга, то частные собственники приняли бы именно такое решение. В этом можно даже не сомневаться. Чиновники же руководствуются совсем иными принципами. Не потому что они плохие люди. Просто когда человек находится на государственной должности, на него действуют совсем другие экономические стимулы", - считает Чернышов.

По его словам, госслужащему не важно, что будет даже в перспективе нескольких лет, поскольку он может к тому времени быть на другой должности.

"Во-вторых, издержки и убытки, которые кто-то, например государство, понесет из-за его неправильного, в том числе коррупционного решения, никак не отражаются на самом чиновнике. У него не бывает убытков. У него могут быть только прибыли. Такова специфика государства. Иными словами, нам только кажется, что чиновники принимают нелогичные решения. На самом деле, такие их решения являются вполне логичными и экономическими оправданными с их точки зрения", - сказал директор Института свободной экономики.