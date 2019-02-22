В Сети появилось видео изменений в топ-15 мировых брендов с 2000 года

На видео показаны стремительный взлет Google и Apple, закат Nokia и другие трансформации рынка.

Консалтинговое агентство Interbrand провело исследование с целью выяснить, как менялась стоимость бренда 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В одном видео длительностью чуть меньше 6 минут показаны стремительный взлет Google и Apple, закат Nokia и другие трансформации рынка, произошедшие за последние 19 лет", - говорится в сообщении.

Ниже приводим подробности касательно методики исследования Interbrand.

Критерии выбора брендов:

- как минимум 30% выручки поступает от продаж вне домашнего региона;

- бренд должен присутствовать в Азии, Европе, США, а также в развивающихся регионах;

- надёжные общедоступные сведения о финансовых показателях компании;

- выручка компании должна превышать стоимость капитала в течение длительного срока;

- бренд должен быть известным в странах с крупнейшей экономикой.

Критерии оценки стоимости бренда:

- финансовый анализ - оценивается прибыль компании после уплаты налогов за вычетом платы за капитал, использованный для получения дохода и прибыли бренда;

- роль бренда - количество покупок, которые потребители совершают под влиянием бренда, а не других факторов: цены, удобства, особенностей продукта;

- сила бренда - способность создавать лояльную аудиторию и оставаться актуальным.

Interbrand опиралось на данные:

- Thomson Reuters - для финансовой информации;

- Global Data - для потребительской информации и ценностях брендов;

- Infegy - для анализа соцсетей.