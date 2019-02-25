В Украине посчитали предпринимателей-айтишников

Предпринимателей в ІТ-сфере Украины за 3 года стало больше на 45%.

Количество зарегистрированных физических лиц - предпринимателей в ІТ-сфере Украины за три года выросло на 41 тысячу человек, или на 45%.

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Как сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, доля таких предпринимателей среди других физлиц-предпринимателей выросла с 5% до 7,5%.

В то же время общее количество предпринимателей за этот период сократилось на 8%, или на 164 тысячи, – до 1,8 миллиона человек.

В сообщении отмечается, что законопроект Министерства социальной политики о жестком контроле за использованием предпринимателей вместо полноценного найма на работу ударит именно по ІТ-сфере как самому активному виду бизнеса, использующему предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование физических лиц - частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В обнародованном министерством законопроекте установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики с привлечением экспертов и профильных ассоциаций.

О планах принять активное участие в обсуждении этого законопроекта заявил и президент Украины Петр Порошенко.