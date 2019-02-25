Промпроизводство в Украине за месяц упало на 13,8%

По данным Госстата, в годовом выражении спад промпроизводства в январе замедлился до 3,3%.

Спад промышленного производства в Украине в январе 2019 года в годовом выражении – к январю 2018 года - замедлился до 3,3% без учета корректировки на эффект календарных дней после 3,5% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в январе в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,7% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в январе упало на 13,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 0,5% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в январе в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – 56%, в химической промышленности – 14,9%, машиностроении – 11,9%.

Наибольший рост зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – 16,2%, в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 13,1%, фармацевтике – 6,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.