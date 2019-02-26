В украинских судах могут появиться современные холлы в формате "open space"

В Минрегионе также подчеркнули необходимость внедрения в зданиях и помещениях судов обязательного безбарьерного доступа для всех групп маломобильного населения.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию судов и планирует изучить целесообразность проектирования в этих учреждениях публичного пространства (холлов, вестибюлей, входной группы и т.д.) в формате "open space".

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Сегодня на формат открытого пространства без стен и перегородок, так называемый "open space", переходят большинство государственных и других административных учреждений. И это правильно, ведь так они становятся более открытыми и прозрачными в своей деятельности для людей. Публичное пространство судов тоже может быть таковым. Сейчас мы планируем изучить международный опыт, где и как это уже работает в мире", - написал он.

Парцхаладзе также подчеркнул необходимость внедрения в зданиях и помещениях судов обязательного безбарьерного доступа для всех групп маломобильного населения, в том числе, людей с инвалидностью, а также создания условий для посетителей с маленькими детьми - специальных детских комнат или игровых зон (так называемых "baby room").

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.