Украина опустилась на 13-е место в рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела 1,85 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года сократили производство стали на 4,9% - до 1,85 миллиона тонн, опустившись при этом 13-е место с 12-го места в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам января лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 75 миллионов тонн (рост на 4,3% к январю 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,18 миллиона тонн, -1,9%), Япония (8,14 миллиона тонн, -9,8%), США (7,65 миллиона тонн, +11%), Южная Корея (6,2 миллиона тонн, -1,5%), Россия (5,8 миллиона тонн, -4,5%), Германия (3,4 миллиона тонн, -7,2%), Бразилия (2,9 миллиона тонн, +2,3%), Турция (2,6 миллиона тонн, -19,5%), Иран (2,2 миллиона тонн, -2,6%), Тайвань (2 миллиона тонн, +10,4%), Италия (1,96 миллиона тонн, -3,6%).

В целом в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1% - до 146,7 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-ю строчку в рейтинге.