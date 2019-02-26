У Маска снова неприятности из-за сообщения в Twitter

Перед публикацией в соцсетях важной информации Илон Маск должен был получить одобрение со стороны Tesla.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против главного исполнительного директора компании Tesla Илона Маска.

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Об этом сообщает ITC.ua.

"Регулятор просит суд привлечь Маска к ответу за неуважительное отношение и нарушение условий заключённого ранее соглашения. Причиной для такого обвинения стала очередная публикация в сервисе микроблогов Twitter", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась твитами Илона Маска о выкупе акций Tesla и начала соответствующее расследование. Впоследствии между сторонами было заключено соглашение, по условиям которого Маск должен был выплатить штраф в сумме 20 миллионов долларов (столько же должна была выплатить Tesla), покинуть пост главы совета директоров компании и не возвращаться на эту должность на протяжении 3 лет.

Но в одном из недавних твитов Маска Комиссия по ценным бумагам и биржам США увидела нарушение этого соглашения. Речь идёт о следующем сообщении, в котором говорится, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тысяч электромобилей.

Отмечается, что перед публикацией в социальных сетях важной информации Илон Маск должен был получить одобрение со стороны Tesla. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Маск напрямую поделился этими "неточными и существенными" данными с более чем 24 миллионами человек.

Отметим, ранее Маск заявлял, что Комиссия не сможет помешать ему публиковать то, что он хочет, если эти сведения не несут риска повлиять на стоимость акций. Очевидно, регулятор считает, что публикация сведений и примерных объёмах годового выпуска электромобилей всё же может вызвать изменение стоимости ценных бумаг компании Tesla.