Госстат подсчитал, где в Украине строят больше всего жилья

При этом ввод жилья без узаконенного самостроя снизился до 8,191 миллиона квадратных метров.

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2018 году сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом и составил 8,689 миллиона квадратных метров, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом, из общего показателя введенного жилья 5,7% или 498,4 тысячи квадратных метров жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Таким образом, ввод жилья без узаконенного самостроя снизился на 11,1% - до 8,191 млн кв. м.

Согласно данным Госстата, в городах введено в эксплуатацию 5,652 млн кв. м жилья, в сельской местности – 3,037 миллиона квадратных метров. При этом 48,9% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 51% - в домах с двумя и больше квартирами, 0,1% - в общежитиях.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Харьковской областях в 2018 году введено в эксплуатацию 55,1% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 1,255 тысячи квадратных метров жилья (14,5% от общего объема), а в Киевской области - 1,541 тысячи квадратных метров (17,7% от общего объема).

В целом было принято в эксплуатацию 103,141 тысячи квартир, а средняя площадь квартир составила соответственно 84,2 квадратных метра.

При этом в городах было принято 76,2 тысячи квартир, а в сельской местности – 26,9 тысячи.

Наилучшие показатели роста в 2018 году зафиксированы в Херсонской области (на 59,8%, до 95,1 тысячи квадратных метров) и Чернивецкой области (на 53,7%, до 287,5 тысячи квадратных метров).

Данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2017 году вырос на 9% по сравнению с 2016 годом и составил 10,206 миллиона квадратных метров.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 15,2% – до 9,367 миллиона квадратных метров.