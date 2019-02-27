В Киеве хотят построить новый ТРЦ возле Южного вокзала

Новый ТРЦ появится на улице Георгия Кирпы, 2б, всего в 50 метрах от вокзала.

Возле Южного вокзала в столице построят новый торгово-развлекательный центр.

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Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу международной компании Colliers International.

ТРЦ появится на улице Георгия Кирпы, 2б, всего в 50 метрах от вокзала. Выбрали такое место из-за пешеходного трафика – ежедневно здесь проходит более 100 тысяч человек. Площадь помещения составляет 2 тысячи квадратных метров. Открыть центр планируют во втором квартале 2019-го года.

Согласно проекту, ТРЦ будет выполнен в стиле Street retail – вход у каждого магазина будет индивидуальный. Здесь разместят два крупных ресторана с летними террасами на крыше и магазины для ежедневных покупок.