Киев попал в сотню наиболее инвестпривлекательных городов мира

Об этом после возвращения с Международной конференции по недвижимости в Торонто рассказал изданию ПЛ известный украинский девелопер Валерий Кодецкий.

По мнению Кодецкого данный рейтинг предоставляет Киеву неплохой аванс для развития. "По моему глубокому убеждению, важно не место, а присутствие в рейтинге. Киев, таким образом, получил своеобразный аванс от мировых инвесторов – в надежде на то, что столица Украины станет более инвестиционно привлекательной. А Россия (Москва) своей непредсказуемой политикой увела себя в "серую зону" неопределенности и высоких инвестиционных рисков. Я сказал бы так: и Киев, и Москва сейчас находятся в сумерках, но наши сумерки – предрассветные, а московские – предзакатные", - считает эксперт.

Говоря о перспективах развития отрасли в Киеве, Кодецкий сообщил о готовящейся презентации большого инфраструктурного проекта в сфере ВПК, призванного усилить обороноспособность Украины. Как уточнил руководитель группы разработчиков, проект разработан по поручению общественной инициативы "Национальный проект" и предусматривает строительство в столичном регионе современного городка, специализированного под потребности Минобороны и ВПК и не имеющего аналогов не только в Украине, но и в Европе.

По мнению эксперта, наш внутренний потенциал и тенденции устойчивого спроса на мировых рынках недвижимости, обещают неплохие перспективы для рынка недвижимости Украины в долгосрочной перспективе "...и долг украинских девелоперов – использовать этот шанс, чтобы направить хотя бы часть инвестиционных потоков в Украину", - уверен Кодецкий.