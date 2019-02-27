Сотрудникам ТРЦ хотят улучшить условия труда

Минрегион намерен предусмотреть обязательные требовании к проектированию отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников ТРЦ.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают обязательные требовании к проектированию отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников торговых и торгово-развлекательных центров с целью улучшения условий труда сотрудников.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения прописаны в ГСН "Предприятия торговли".

"Сегодня в действующих нормах в отношении предприятий торговли отсутствуют требования к проектированию бытовых помещений и отдельных паркомест для работников торговых центров и ТРЦ. Там содержатся лишь общие требования к проектированию объектов обслуживания и мест для парковки транспортных средств. Поэтому с целью обеспечения удобства и комфорта людей, работающих в торговых центрах, мы решили пересмотреть нормы по этому поводу", - отметил он.

Парцхаладзе отметил, что условия размещения парковок для посетителей и работников, а также необходимое количество машиномест определяются в соответствии с ГСН "Планировка и застройка территорий".

При этом, не менее 10% мест на парковках должны быть обязательно оборудованы для людей с инвалидностью.

Парцхаладзе подчеркнул, что ГСН уже утверждена и вступит в действие ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион разрешил размещать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений за исключением социальных учреждений – детских садов, школ и корпусов учреждений здравоохранения с палатами.