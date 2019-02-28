По подсчетам экспертов китайской исследовательской компании Hurun, 29% всех миллиардеров мира имеют китайское происхождение, но в 2018 году их число сократилось, причем сильнее всего в самом Китае.

В 2018 году из мирового списка миллиардеров выбыли 430 человек, причем почти половина потерь (213) пришлась на Китай, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun.

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Главной причиной в отчете Hurun названо падение котировок на китайских фондовых биржах и снижение курса юаня, пишет РБК.

По тем же причинам сократилось и общее число миллиардеров в Китае (на 148) и Гонконге (на 17). Всего, по подсчетам экспертов, в Большом Китае (КНР вместе с Гонконгом и Тайванем) к концу января 2019 года насчитывалось 658 миллиардеров, что на 74 больше, чем в США (584). Там, впрочем, число миллиардеров за год выросло на 13 человек. Пекин, несмотря на потерю 28 миллиардеров, по-прежнему остается столицей миллиардеров мира — здесь их, по подсчетам Hurun, живет 103, а в Нью-Йорке только 92.

В отчете указано, что на Китай, население которого составляет 20% общемирового, приходится 27% всех миллиардеров, а в случае улучшения ситуации на китайском фондовом рынке их число может резко вырасти.

Особое внимание авторы обращают на общую численность миллиардеров китайского происхождения. По подсчетам экспертов Hurun, всего к концу января 2019 года в мире насчитывалось 716 этнических китайцев, обладающих состоянием в миллиард долларов и больше. Это на 154 человека меньше, чем годом ранее. Сильнее число миллиардеров-китайцев сократилось в Большом Китае, еще по одному потеряли Индонезия и Австралия. Прибавилось миллиардеров китайского происхождения на Филиппинах (+6), в США (+1) и Таиланде (+1).

Больше всего миллиардеров китайского происхождения за пределами Большого Китая живут в Сингапуре (21) и США (12). По данным Hurun, на этнических китайцев приходится около 29% от общего числа миллиардеров мира (2470 человек).