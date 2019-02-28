Тигипко планирует построить жилье на месте "Кузни на Рыбальском", которую купил у Порошенко

По словам бизнесмена, он рассматривает «Кузню на Рыбальском» не только как промышленный, но и как комплексный девелоперский проект.

Бизнесмен Сергей Тигипко планирует построить в Киеве на территориях завода «Кузня на Рыбальском» жилой массив и большой торгово-офисный центр.

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Об этом он заявил в интервью журналу «Новое время».

По словам Тигипко, он рассматривает «Кузню на Рыбальском» не только как промышленный, но и как комплексный девелоперский проект. Бизнесмен добавил, что производство завода переноситься не будет, однако, большие площади на Рыбальском полуострове не задействованы в производственных целях и используются неэффективно.

"Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр", - сказал он.

«Завод Кузня на Рыбальском» (ранее Ленинская Кузня) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".

С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки. С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы. В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.

На момент продажи фонду "Прайм Эссетс Капитал" принадлежало 73,9% акций. Еще 20,13% акций было у фонда ВИК Игоря Кононенко, депутата от БПП и давнего бизнес-партнера президента. В ноябре 2018 года они продали свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Сергею Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания приобретала акции завода, составляла чуть более $93. Максимальная стоимость покупки пакета акций - $300 млн.

Порошенко заявил, что продал завод для избежания конфликта интересов.